Захопливу історію він розповів на форумі Reddit. Чоловік був впевнений, що вже ніколи не отримає свій товар.

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Він зазначив, що AliExpress вже заборонили в Індії, але він встиг зробити покупку до цього.

Довідка. Видання India Today зазначає, що в червні 2020 року уряд Індії заборонив AliExpress, а також 58 інших китайських застосунків, пославшись на проблеми безпеки.

На жаль, невідомо ані те, що замовив чоловік, ані причини затримки товару. Однак індієць закликав інших не втрачати надії.

Ніколи не втрачайте надію! Я замовив це на Ali Express (тепер забороненому в Індії) ще 2019 року, і сьогодні посилка була доставлена,

– написав чоловік.



Чоловік отримав посилку з AliExpres, яку чекав 4 роки / Фото Reddit

Раніше ми писали про жінку, яка вирішила піти на авантюру та викупила цілий піддон повернених пакунків Amazon. Їй було цікаво, чи зможе вона відбити витрачені кошти, адже все, що було у посилках – несподіванка.

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