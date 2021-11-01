Чим займаються відомі персонажі, коли їх ніхто не бачить: кумедна добірка від художника
1 листопада 2021 , 11:45Читать новость на русском
Джерело:інстаграм nothinghappenedtoday
Хоч якими б щирими ми не були зі своїм оточенням, наодинці із собою ми все одно поводимо себе по-іншому. Це може бути справедливим не лише для нас, звичайних людей, а й для відомих персонажів попкультури.
Ми добре знаємо їхні характери, манеру поведінки та стиль спілкування, але ніколи не задумувалися, як вони могли б поводитися та чим займатися тоді, коли їх ніхто не бачить. На відміну від художника-ілюстратора Еда Харрінгтона, який не лише уявив це, а й намалював.
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