Чим займаються відомі персонажі, коли їх ніхто не бачить: кумедна добірка від художника

1 листопада 2021 , 11:45
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Джерело:

інстаграм nothinghappenedtoday

Хоч якими б щирими ми не були зі своїм оточенням, наодинці із собою ми все одно поводимо себе по-іншому. Це може бути справедливим не лише для нас, звичайних людей, а й для відомих персонажів попкультури.

Ми добре знаємо їхні характери, манеру поведінки та стиль спілкування, але ніколи не задумувалися, як вони могли б поводитися та чим займатися тоді, коли їх ніхто не бачить. На відміну від художника-ілюстратора Еда Харрінгтона, який не лише уявив це, а й намалював. 

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Автор: Софія Гусєва