Фабрика з понад 100-літньою історією вже виготовляла плюшевих ведмедиків в образі експрезидентів США Барака Обами, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна. Крім того, був також випущений ведмедик в образі одного з канцлерів Німеччини Гельмута Шмідта та королеви Великобританії Єлизавети II.

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Ведмедиків в образі канцлерки Німеччини буде випущено 500 штук – один з них дістанеться самій Ангелі Меркель. За словами директора фабрики, виробники створюють не іграшки для дітей, а предмети мистецтва.

Ми намагаємося висловити моменти сучасної історії за допомогою плюшевих ведмедиків як виду мистецтва. "Особистісні ведмеді" є традицією в сімейному бізнесі у верхній Франконії, якому вже 101 рік. Це не дитячі іграшки, це предмети колекціонування,

– сказав директор фабрики іграшок Мартін Херманн.



У Німеччині створили плюшевого ведмедя "Меркель" / Фото dpa



У Німеччині створили плюшевого ведмедя "Меркель" / Фото dpa



У Німеччині створили плюшевого ведмедя "Меркель" / Фото dpa

Ціна одного плюшевого ведмедика "Меркель" – 189 євро.

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