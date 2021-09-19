Фабрика с более чем 100-летней историей уже изготавливала плюшевых мишек в образе экс-президентов США Барака Обамы, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Кроме того, был также выпущен мишка в образе одного из канцлеров Германии Гельмута Шмидта и королевы Великобритании Елизаветы II.

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Мишек в образе канцлера Германии будет выпущено 500 штук – один из них достанется самой Ангеле Меркель. По словам директора фабрики, производители создают не игрушки для детей, а предметы искусства.

Мы пытаемся выразить моменты современной истории с помощью плюшевых мишек как вида искусства. "Личностные медведи" являются традицией в семейном бизнесе в Верхней Франконии, которому уже 101 год. Это не детские игрушки, это предметы коллекционирования,

– сказал директор фабрики игрушек Мартин Херманн.



В Германии создали плюшевого медведя "Меркель" / Фото dpa



В Германии создали плюшевого медведя "Меркель" / Фото dpa



В Германии создали плюшевого медведя "Меркель" / Фото dpa

Цена одного плюшевого мишки "Меркель" – 189 евро.

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