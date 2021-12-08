Через ін'єкції ботоксу: в Саудівській Аравії верблюдів дискваліфікували на конкурсі краси

У Саудівській Аравії 40 верблюдів виключили з конкурсу краси. Причиною дискваліфікації стали ін'єкції ботоксу.

Під патронажем короля Саудівської Аравії у країні щорічно проводиться конкурс верблюжої краси. Цього року він стартував на початку грудня в рамках фестивалю верблюдів. Призовий фонд конкурсу – 66 мільйонів доларів.

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Виграш дістанеться власникам тих тварин, яких визнають найкрасивішими. Правилами конкурсу суворо заборонені будь-які косметичні втручання, які роблять верблюдів більш привабливими – ін'єкції ботоксу, підтяжки обличчя тощо.

Клуб прагне припинити всі акти втручання і обману у зовнішній вигляд верблюдів. На маніпуляторів накладуться суворі покарання,

– заявили організатори конкурсу.

В Саудівській Аравії верблюдів дискваліфікували на конкурсі краси / Фото unsplash

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Використовуючи спеціалізовані технології, журі виявляє обман, якщо він є. Тому цього року були дискваліфіковані власники таких тварин – господарі накачували верблюдам губи і носи, використовували гормони для збільшення м'язів або штучно збільшували тваринам частини тіл.