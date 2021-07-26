Чакі повертається: серіал про ляльку-вбивцю отримав перший трейлер

Телеканал SYFY представив перший повноцінний трейлер майбутнього серіалу про ляльку-вбивцю, на ім'я Чакі. І варто зазначити, що виглядає він страхітливо

Перший трейлер нового серіалу "Чакі" показали 26 липня. І шанувальники популярної хоррор-франшизи не захочуть його пропустити.

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Головний герой багатосерійної стрічки – 14-річний хлопчик-гей, над яким знущаються в школі. Артур молодий художник, який створює скульптури з частин ляльок. Він знаходить Чакі на гаражному розпродажі та купує його. Лялька-вбивця не залишає дворовий розпродаж з порожніми руками – Чакі краде ніж м'ясника, перш ніж відправитися додому.

Я навмисно закінчив "Культ Чакі" в серії головних захопливих сюжетів, тому що знав, що телесеріал буде ідеальним місцем для занурення в розгалуження. Отже, ми починаємо серію, представляючи нашу нову історію, наше нове середовище, а потім ми почнемо вводити в історію персонажів-ветеранів,

– говорить автор франшизи Дон Манчіні.

Прем'єра серіалу "Чакі" запланована на

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