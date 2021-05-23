"Butter" – новий довгоочікуваний сингл від K-pop гурту BTS, який побив рекорди на ютуб

Відомий південнокорейський гурт BTS випустив новий англомовний сингл "Butter". Одночасно із синглом представили і кліп.

Південнокорейський K-pop гурт BTS представив прем'єру відеокліпу на свій новий сингл "Butter" в четвер, 20 травня. Лише за першу годину відео зібрало понад 21 мільйона переглядів у ютубі. А станом на неділю 23 травня кліп подивилося більш ніж 158 мільйонів користувачів мережі.

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"Butter" став другим англомовним синглом у дискографії групи, після тогорічної пісні "Dynamite", яка вивела кар'єру BTS на новий рівень. Пісня очолила чарт Billboard Hot 100, і принесла BTS номінацію на "Греммі". До BTS жоден корейський виконавець не очолював американський чарт і не номінувався на "Греммі".

Крім того, новий кліп "Butter" одночасно переглядало понад 3,89 мільйона глядачів, що перевершило їх раніше встановлений рекорд минулого літа з кліпом на пісню "Dynamite".

Кліп "Butter" від гурту BTS: дивитись онлайн

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