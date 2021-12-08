Бути людиною – найважче: у мережі показали новий трейлер "Монстрів на канікулах: Трансформанія"

8 грудня 2021 , 20:29
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Джерело:

Amazon Prime Video

Компанія Sony Animation випустила свіжий трейлер завершальної частини анімаційної франшизи "Монстри на канікулах: Трансформанія". Ролик опублікували на ютуб-каналі Amazon Prime Video.

Напередодні прем'єри студія Sony показала новий трейлер майбутнього мультфільму "Монстри на канікулах: Трансформанія".

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За сюжетом "Монстрів на канікулах: Трансформанія" улюблені герої приміряють на себе нові образи: чудовиська перевтіляться в людей, а Джонні стане монстром. Всьому виною буде Ван Хельсінг і його "монстр-промінь". Позбавлені своїх здібностей монстри відправляться в небезпечну подорож за засобом від трансформації.  

Трейлер мультфільму "Монстри на канікулах: Трансформанія": відео

 

У четвертій частині головні ролі озвучували:

  • Селена Гомес;
  • Енді Семберг;
  • Девід Спейд;
  • Стів Бушемі;
  • Кетрін Хан. 

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Прем'єра анімаційної стрічки запланована на 14 січня 2022 року.