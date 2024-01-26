Це можете бути ви: на Буковині розшукують переможця у лотерею

Мешканець містечка Вижниця, що на Буковині, став переможцем у лотерею. Щоправда, він чи вона і досі не знають про це.

Як зазначили представники державної лотереї, щасливий лотерейний білет придбали у Вижницях, однак переможець досі не дав про себе знати.

Дивіться також Щасливе місце: яку суму виграли туристи в аеропорту Лас-Вегаса

Повідомляється, що переможцем є власник лотерейного білета з номером 0019131. Білет було куплено 17 січня на вулиці Українська, 65, коштував він всього 20 гривень. І саме цей білет "Лото-Забава" приніс його власнику 190 000 гривень.

Організатори лотереї закликають усіх, хто придбав білети у Вижниці, перевірити свої лотерейні білети на сайті МСЛ або звернутись на точку продажу.

Раніше ми писали, що одразу двом українцям на Різдво пощастило виграли головний приз "Лото-Забава". Кожен зі щасливчиків отримав по 95 тисяч гривень. Одним з переможців став Володимир Валентинович з Одеси, а другий щасливчик – киянин Олександр Віталійович.

Крім того, раніше переможцем став і 53-річний чоловік з Полтави. Він вже вдруге став переможцем у лотереї. Цього разу йому пощастило виграти 190 000 гривень.

Думаєте, що відчути справжню свободу і відірватися на повну можна лише у Лас-Вегасі, Монте-Карло чи Монако? Завдяки диджиталізації насолодитися гемблінгом тепер можна всюди, де є інтернет. А щоб точно не натрапити на шахраїв, рекомендуємо надавати перевагу тільки ліцензійним онлайн-казино. Наприклад, перевіреному і надійному, що зібрав сотні популярних ігор на будь-який смак.