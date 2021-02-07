Британські паби через пандемію вилили 50 мільйонів літрів пива: скільки вони втратили

З початку пандемії коронавірусу власникам пабів у Великій Британії довелося утилізувати близько 87 мільйонів пінт пива. Це майже 50 мільйонів літрів хмільного напою.

Середня вартість однієї пінти пива у закладі – 3,81 фунта стерлінгів (4,1 долара або 115 гривень). А це означає, що за час епідемії британські паби втратили 331 мільйон фунтів стерлінгів прибутку (понад 452 мільйони доларів або 12,6 мільярда гривень).

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Британська асоціація пива та пабів заявляє, що сума втрачених доходів зазвичай забезпечує сотні робочих місць у пабах та пивоварнях, а також утримання цих закладів. Саме тому її представники закликають уряд підтримувати цей сектор – знизити ПДВ, а також митний податок на пиво.

З кожних 3-ох витрачених у пабі фунтів, 1 фунт йде на податки. Ми платимо в 11 разів більше мито, ніж у Німеччині чи Іспанії. Канцлер повинен почути 49 тисяч людей, які підписали петицію про зниження митного податку на пиво,

– повідомила Емма МакКларкін, виконавча директорка Британської асоціації пива та пабів.

Паби у Великій Британії досі зачинені, і наразі не відомо, коли вони зможуть знову відчинити свої двері для відвідувачів. Власники закладів говорять, що якщо вони не повернуться до роботи найближчим часом, без державної підтримки уникнути хвилі закриття та масових звільнень не вдасться.