С начала пандемии коронавируса владельцам пабов в Великобритании пришлось утилизировать около 87 миллионов пинт пива. Это почти 50 миллионов литров хмельного напитка.

Средняя стоимость одной пинты пива в заведении – 3,81 фунта стерлингов (4,1 доллара или 115 гривен). А это значит, что за время эпидемии британские пабы потеряли 331 фунтов стерлингов прибыли (более 452 миллиона долларов или 12,6 миллиарда гривен).

Читайте также Режиссер "Бойцовского клуба" снял рекламу пива – получилось невероятно трогательно: видео

Британская ассоциация пива и пабов заявляет, что сумма потерянных доходов обычно обеспечивает сотни рабочих мест в пабах и пивоварнях, а также содержание этих заведений. Именно поэтому ее представители призывают правительство поддерживать этот сектор – снизить НДС, а также таможенный налог на пиво.

Из каждых 3-х потраченных в пабе фунтов, 1 фунт идет на налоги. Пошлина, которую мы платим, в 11 раз больше, чем в Германии или Испании. Канцлер должен услышать 49 тысяч человек, которые подписали петицию о снижении таможенной пошлины на пиво,

– сообщила Эмма МакКларкин, исполнительный директор Британской ассоциации пива и пабов.

Пабы в Великобритании до сих пор закрыты, и пока не известно, когда они смогут снова открыть свои двери для посетителей. Владельцы заведений говорят, что если они не вернутся к работе в ближайшее время, без государственной поддержки избежать волны закрытия и массовых увольнений не удастся.