Британка безліч разів вигравала в лотерею: її почали підозрювати у шахрайстві

Жінці, на ім'я Амелія Барнем з Лондону декілька разів посміхалася вдача. Вона стільки разів вигравала в лотерею, що потрапила під слідство.

За її словами, через це вона навіть почувалася злочинницею.

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Відомо, що британка виграла кілька невеликих джекпотів протягом декількох років, сумарно вони склали 23 600 фунтів стерлінгів.

Жінка розповіла, що витрачає 60 фунтів стерлінгів на тиждень на квитки в лотерею, але після її останнього виграшу в 800 фунтів стерлінгів на квитку HotPicks вартістю 1 фунт стерлінгів її розслідував новий оператор Allwyn.

Це мене так напружило, і я розлючена. Зі мною поводилися як зі злочинцем,

– сказала жінка.

Мати трьох дітей стверджувала, що до неї додому прийшов колишній детектив і вимагав підтвердити свою особу, сфотографував її паспорт і просив показати банківські виписки.

Через два дні після розіграшу Амелія пішла на пошту, щоб спробувати забрати свій виграш, однак працівники сказали їй, що вона має повернутися до магазину, де вона купила квиток, щоб забрати свої гроші. Вона зізналася, що такий досвід змусив її почуватися "дуже неспокійно та засмучено". І саме це відштовхне її від покупки ще одного квитка Lotto.

Раніше мешканцю міста Червоноград, що у Львівській області, пощастило зірвати джекпот у лотерею. Він виграв приз у розмірі 1 000 000 гривень, граючи у "Лото-Забава". Цікаво, що сам лотерейний білет коштував лише 30 гривень.