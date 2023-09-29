Зараз улюблену пам'ятку туристів не впізнати, адже вандал з бензопилою просто зрубав його.

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Багато людей назвали цей випадок "справжньою трагедією". На місці легендарної рослини залишився лише пень. Громадськість не приховує свого обурення щодо руйнування пам'ятки, яку показували в голлівудському фільмі "Робін Гуд: Принц злодіїв".



Як зараз виглядає дерево Sycamore Gap / Фото SWNS

Поліція шукає вандала

У відповідь на разючий і безрозсудний акт вандалізму поліція оточила околиці на кордоні Англії та Шотландії, з'ясовуючи особу вандала.

Наразі за підтримки партнерів ведеться розслідування, спрямоване на встановлення причетних осіб,

– написали співробітники поліції.

Зауважимо, що щороку до Британії приїжджають тисячі людей, які з нетерпінням чекають можливості побачити знамените дерево.

До слова у США найвідоміше дерево, що також відоме як "Дерево життя", опинилося під загрозою знищення. Сталося це через нав'язливих туристів, які прискорюють його падіння. Цікаво, що коріння дерева звисає над головою, створюючи природний дах, що нагадує печеру.

На жаль, люди не тільки стоять у печері, а й лазять по ній. Саме це і стає великою проблемою. Туристи лізуть з усіх боків, висять і ходять по оголеному корінню, створюючи велике навантаження на дерево, яке ледве тримається в ґрунті.