Чоловік пояснив, що здобув статки завдяки тому, що вигідно перепродав номерний знак з реєстрацією 4VBF.

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Він додав, що новий покупець заплатив за нього 3000 фунтів стерлінгів (тобто понад 161000 гривень). Ця сума дозволила йому внести 25-відсоткову заставу за будинок із трьома спальнями у Вулвергемптоні й почати кар'єру забудовника. Крім основної роботи, містер Шилдс займається другим бізнесом – продажем номерних знаків на замовлення для корпоративних клієнтів.

Зараз я володію портфелем нерухомості на кілька мільйонів фунтів, і всі вони були куплені на цей номерний знак. Я завжди пов'язував це з однією покупкою – вона дала мені поштовх до дії. Я завжди знав, що там є можливості, не слухайте скептиків,

– пригадав чоловік.

Британець розповів, що відкрив для себе номерні знаки, переглядаючи недільні газети в 1980-х роках, які він читав через свою любов до автомобілів та інтерес до нерухомості.

"Я не знав, за скільки зможу їх продати, просто подумав: "Дай-но я спробую". Я просто знав, що вона буде коштувати щось, тому що на ній був один номер і три літери. Я просто прикинув ціну і виставив її за 4 000 фунтів, а хтось запропонував трохи більше ніж 3 000 фунтів", – сказав він.

Відтоді містеру Шилдсу вдалося зайняти свою нішу на ринку, що послужило поштовхом для його бізнес-авантюри у віці всього 17 років.

Найпопулярніші номерні знаки в Україні

В Україні люди також докладають зусиль, аби отримати номер, який виглядає "красивіше". За даними дослідження, найпопулярніші номери – 7777, 0001, 8888, 0777. Номери з багатьма цифрами сім – серед найчисельніших.

А от більшість номерів, які починаються на 6, а також ті, в яких є багато шісток – не мають попит. Їх менше, ніж у середньому.