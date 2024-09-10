Мужчина объяснил, что получил состояние благодаря тому, что выгодно перепродал номерной знак с регистрацией 4VBF.

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Он добавил, что новый покупатель заплатил за него 3000 фунтов стерлингов (то есть более 161000 гривен). Эта сумма позволила ему внести 25-процентный залог за дом с тремя спальнями в Вулверхэмптоне и начать карьеру застройщика. Помимо основной работы, мистер Шилдс занимается вторым бизнесом – продажей номерных знаков на заказ для корпоративных клиентов.

Сейчас я владею портфелем недвижимости на несколько миллионов фунтов, и все они были куплены на этот номерной знак. Я всегда связывал это с одной покупкой – она дала мне толчок к действию. Я всегда знал, что там есть возможности, не слушайте скептиков,

– вспомнил мужчина.

Британец рассказал, что открыл для себя номерные знаки, просматривая воскресные газеты в 1980-х годах, которые он читал из-за своей любви к автомобилям и интереса к недвижимости.

"Я не знал, за сколько смогу их продать, просто подумал: "Дай-ка я попробую". Я просто знал, что она будет стоить что-то, потому что на ней был один номер и три буквы. Я просто прикинул цену и выставил ее за 4 000 фунтов, а кто-то предложил чуть больше чем 3 000 фунтов", – сказал он.

С тех пор мистеру Шилдсу удалось занять свою нишу на рынке, что послужило толчком для его бизнес-авантюры в возрасте всего 17 лет.

Самые популярные номерные знаки в Украине

В Украине люди также прилагают усилия, чтобы получить номер, который выглядит "красивее". По данным исследования, самые популярные номера – 7777, 0001, 8888, 0777. Номера со многими цифрами семь – среди самых многочисленных.

А вот большинство номеров, которые начинаются на 6, а также те, в которых есть много шестерок – не пользуются спросом. Их меньше, чем в среднем.