Божевільні розваги: 15 курйозних фото з американських гірок, які змусять вас сміятися

Парки атракціонів та американські гірки – це неймовірно веселий відпочинок, який дозволяє віддатися своїм відчуттям на повну. За кілька хвилин на атракціоні можна відчути цілий спектр кардинально різних емоцій, і, звичайно ж, відмінно розважитися.

Краще ніж кататися на американських гірках – лише дивитися фото з цих атракціонів. На них можна побачити справжні людські емоції та відчути неповторну атмосферу парку розваг. Аби ви переконалися у цьому, ми підготували добірку найсмішніших фото з американських гірок з соціальних мереж. Насолоджуйтеся!

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"Коли я побачила у кіоску це фото моєї доньки з американських гірок, я просто повинна була його купити"

Фото Awkward Family Photos

"Я, моя наймолодша і найстарша дитина на атракціоні Splash Mountain. Це фото завжди змушує мене сміятися"

Фото Reddit / BGally24

"Здається, мій брат усвідомив сенс життя на цій гірці"

Фото Reddit / kyle_tisdel

"Багато років тому мій брат загубив телефон під час поїздки на американських гірках. Ми не могли зрозуміти, коли це сталося, а потім уважніше роздивилися фотографії"

Фото Reddit / moonshine12

"12 стадій страху або перша поїздка мого сина на американських гірках"

Фото Reddit / sai_who

"Мабуть, мама не знала, що потрібно було зробити смішне обличчя"

Фото Awkward Family Photos

"Наша 8 річниця. Це моє улюблене фото з дружиною"

Фото Reddit / Jetsetter_

"Здається ніби вони на двох різних атракціонах"

Фото Awkward Family Photos

"Бабусі не весело"

Фото Reddit / EvolutionIXMR

"У нас серйозні стосунки"

Фото tumblr / GrayHood Grayson

"Схоже, тато насолоджується поїздкою, а от діти..."

Фото Reddit / Vulgarly_dressed

"Саме час"

Фото Reddit / Foody98

"Їдьте в Діснейленд, буде весело, – казали вони"

Фото Reddit / Reddit__PI

"Пропозиція на американських гірках. Вона дізналася про це вже тоді, коли побачила фото у сувенірній крамниці"

Фото Reddit / missscottfraser

"Мій брат перед поїздкою на американських гірках і під час неї"

Фото Reddit / parasiticpussy

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