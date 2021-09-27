Лучше, чем кататься на американских горках – только смотреть фото с этих аттракционов. На них можно увидеть настоящие человеческие эмоции и почувствовать неповторимую атмосферу парка развлечений. Чтобы вы убедились в этом, мы подготовили подборку самых смешных фото с американских горок из социальных сетей. Наслаждайтесь!

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"Когда я увидела в киоске это фото моей дочери из американских горок, я просто должна была его купить"

Фото Awkward Family Photos

"Я, моя самый младший и самый старший ребенок на аттракционе Splash Mountain. Это фото всегда заставляет меня смеяться"

Фото Reddit / BGally24

"Кажется, мой брат осознал смысл жизни на этой горке"

Фото Reddit / kyle_tisdel

"Много лет назад мой брат потерял телефон во время поездки на американских горках. Мы не могли понять, когда это произошло, а потом внимательно рассмотрели фотографии"

Фото Reddit / moonshine12

"12 стадий страха или первая поездка моего сына на американских горках"

Фото Reddit / sai_who

"Наверное, мама не знала, что нужно было сделать смешное лицо"

Фото Awkward Family Photos

"Наша 8 годовщина. Это мое любимое фото с женой"

Фото Reddit / Jetsetter_

"Кажется будто они на двух разных аттракционах"

Фото Awkward Family Photos

"Бабушке не весело"

Фото Reddit / EvolutionIXMR

"У нас серьезные отношения"

Фото tumblr / GrayHood Grayson

"Похоже, папа наслаждается поездкой, а вот дети ..."

Фото Reddit / Vulgarly_dressed

"Самое время"

Фото Reddit / Foody98

"Едьте в Диснейленд, будет весело, – говорили они"

Фото Reddit / Reddit__PI

"Предложение на американских горках. Она узнала об этом уже тогда, когда увидела фото в сувенирной лавке"

Фото Reddit / missscottfraser

"Мой брат перед поездкой на американских горках и во время нее"

Фото Reddit / parasiticpussy

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