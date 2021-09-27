Лучше, чем кататься на американских горках – только смотреть фото с этих аттракционов. На них можно увидеть настоящие человеческие эмоции и почувствовать неповторимую атмосферу парка развлечений. Чтобы вы убедились в этом, мы подготовили подборку самых смешных фото с американских горок из социальных сетей. Наслаждайтесь!
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"Когда я увидела в киоске это фото моей дочери из американских горок, я просто должна была его купить"
Фото Awkward Family Photos
"Я, моя самый младший и самый старший ребенок на аттракционе Splash Mountain. Это фото всегда заставляет меня смеяться"
Фото Reddit / BGally24
"Кажется, мой брат осознал смысл жизни на этой горке"
Фото Reddit / kyle_tisdel
"Много лет назад мой брат потерял телефон во время поездки на американских горках. Мы не могли понять, когда это произошло, а потом внимательно рассмотрели фотографии"
Фото Reddit / moonshine12
"12 стадий страха или первая поездка моего сына на американских горках"
Фото Reddit / sai_who
"Наверное, мама не знала, что нужно было сделать смешное лицо"
Фото Awkward Family Photos
"Наша 8 годовщина. Это мое любимое фото с женой"
Фото Reddit / Jetsetter_
"Кажется будто они на двух разных аттракционах"
Фото Awkward Family Photos
"Бабушке не весело"
Фото Reddit / EvolutionIXMR
"У нас серьезные отношения"
Фото tumblr / GrayHood Grayson
"Похоже, папа наслаждается поездкой, а вот дети ..."
Фото Reddit / Vulgarly_dressed
"Самое время"
Фото Reddit / Foody98
"Едьте в Диснейленд, будет весело, – говорили они"
Фото Reddit / Reddit__PI
"Предложение на американских горках. Она узнала об этом уже тогда, когда увидела фото в сувенирной лавке"
Фото Reddit / missscottfraser
"Мой брат перед поездкой на американских горках и во время нее"
Фото Reddit / parasiticpussy
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