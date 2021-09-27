Краще ніж кататися на американських гірках – лише дивитися фото з цих атракціонів. На них можна побачити справжні людські емоції та відчути неповторну атмосферу парку розваг. Аби ви переконалися у цьому, ми підготували добірку найсмішніших фото з американських гірок з соціальних мереж. Насолоджуйтеся!
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"Коли я побачила у кіоску це фото моєї доньки з американських гірок, я просто повинна була його купити"
Фото Awkward Family Photos
"Я, моя наймолодша і найстарша дитина на атракціоні Splash Mountain. Це фото завжди змушує мене сміятися"
Фото Reddit / BGally24
"Здається, мій брат усвідомив сенс життя на цій гірці"
Фото Reddit / kyle_tisdel
"Багато років тому мій брат загубив телефон під час поїздки на американських гірках. Ми не могли зрозуміти, коли це сталося, а потім уважніше роздивилися фотографії"
Фото Reddit / moonshine12
"12 стадій страху або перша поїздка мого сина на американських гірках"
Фото Reddit / sai_who
"Мабуть, мама не знала, що потрібно було зробити смішне обличчя"
Фото Awkward Family Photos
"Наша 8 річниця. Це моє улюблене фото з дружиною"
Фото Reddit / Jetsetter_
"Здається ніби вони на двох різних атракціонах"
Фото Awkward Family Photos
"Бабусі не весело"
Фото Reddit / EvolutionIXMR
"У нас серйозні стосунки"
Фото tumblr / GrayHood Grayson
"Схоже, тато насолоджується поїздкою, а от діти..."
Фото Reddit / Vulgarly_dressed
"Саме час"
Фото Reddit / Foody98
"Їдьте в Діснейленд, буде весело, – казали вони"
Фото Reddit / Reddit__PI
"Пропозиція на американських гірках. Вона дізналася про це вже тоді, коли побачила фото у сувенірній крамниці"
Фото Reddit / missscottfraser
"Мій брат перед поїздкою на американських гірках і під час неї"
Фото Reddit / parasiticpussy
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