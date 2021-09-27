Краще ніж кататися на американських гірках – лише дивитися фото з цих атракціонів. На них можна побачити справжні людські емоції та відчути неповторну атмосферу парку розваг. Аби ви переконалися у цьому, ми підготували добірку найсмішніших фото з американських гірок з соціальних мереж. Насолоджуйтеся!

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"Коли я побачила у кіоску це фото моєї доньки з американських гірок, я просто повинна була його купити"

Фото Awkward Family Photos

"Я, моя наймолодша і найстарша дитина на атракціоні Splash Mountain. Це фото завжди змушує мене сміятися"

Фото Reddit / BGally24

"Здається, мій брат усвідомив сенс життя на цій гірці"

Фото Reddit / kyle_tisdel

"Багато років тому мій брат загубив телефон під час поїздки на американських гірках. Ми не могли зрозуміти, коли це сталося, а потім уважніше роздивилися фотографії"

Фото Reddit / moonshine12

"12 стадій страху або перша поїздка мого сина на американських гірках"

Фото Reddit / sai_who

"Мабуть, мама не знала, що потрібно було зробити смішне обличчя"

Фото Awkward Family Photos

"Наша 8 річниця. Це моє улюблене фото з дружиною"

Фото Reddit / Jetsetter_

"Здається ніби вони на двох різних атракціонах"

Фото Awkward Family Photos

"Бабусі не весело"

Фото Reddit / EvolutionIXMR

"У нас серйозні стосунки"

Фото tumblr / GrayHood Grayson

"Схоже, тато насолоджується поїздкою, а от діти..."

Фото Reddit / Vulgarly_dressed

"Саме час"

Фото Reddit / Foody98

"Їдьте в Діснейленд, буде весело, – казали вони"

Фото Reddit / Reddit__PI

"Пропозиція на американських гірках. Вона дізналася про це вже тоді, коли побачила фото у сувенірній крамниці"

Фото Reddit / missscottfraser

"Мій брат перед поїздкою на американських гірках і під час неї"

Фото Reddit / parasiticpussy

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