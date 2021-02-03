Блогер створив найбільшу у світі консоль PS5: це коштувало йому 70 тисяч доларів – відео

Популярний блогер створив та разом зі своєю командою кастомізував найбільшу у світі консоль PS5. Приставка може похизуватися не лише дивовижним виглядом, а й функціональністю – на ній можна грати у відеоігри.

Джерело: Gamerant

Ютуб-блогер ZHC створив 3-метрову копію ігрової консолі PlayStation5. Вона стала найбільшою діючою консоллю у світі, сертифікованою Книгою рекордів Гіннеса. Виготовлення гігантської приставки зайняло 4 місяці та коштувало йому 70 тисяч доларів (1,9 мільйона гривень).

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На ютуб-каналі ZHC майже 20 мільйонів підписників. Його популярність зумовлена тим, що він регулярно генерує креативний контент та кидає собі різноманітні виклики. Також він часто дарує своїм підписникам дорогі подарунки, зокрема й PS5, які досі майже неможливо купити.

Цього разу ZHC вирішив позмагатися з командою художників. Протягом 100 годин вони розмальовували різні боки гігантської консолі. Той, у кого це вийде краще, мав перемогти та виграти приз – PS5 стандартного розміру. Для своєї грані консолі ZHC обрав космічну тематику, а його суперники-художники – підводну. Кінцевий результат оцінювали судді, і вони визначили, що з розривом в 1 бал переміг блогер. Колектив, що зазнав поразки, облили фарбою.

Дивіться відео: як ZHC та команда художників кастомізували найбільшу у світі PS5

Крім консолі, яка призначалася переможцеві, ZHC купив ще декілька PS5. Їх він подарував благодійній організації, яка опікується знедоленими дітьми.