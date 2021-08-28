Блогер показав, як би виглядала Емілі Блант у ролі Капітана Марвел замість Брі Ларсон

28 серпня 2021 , 13:04
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Джерело:

stryder HD

Подейкують, що Капітан Марвел, можливо, найгірший фільм Marvel на сьогодні. Але якою була б стрічка, якби головну роль у ньому виконала інша акторка?

Блогер, який ховається в мережі під ніком striker HD, на своєму ютуб-каналі постійно публікує фанатські трейлери та уривки з фільмів. У них за допомогою технології DeepFake він представляє головних героїв стрічок у виконанні інших акторів.

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Цього разу, використовуючи нейронні мережі, він наклав обличчя Емілі Блант поверх обличчя Брі Ларсон, яка зіграла супергероїню Керол Денверс у фільмах "Капітан Марвел" і "Месники: фінал".

Як могла б виглядати Емілі Блант в ролі Капітана Марвел: відео

 

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Автор: Тата Шаргородська