На цю тему пофантазував український блогер Максим Старосвітський, створивши чимало кумедних відео.

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У своєму тіктоці хлопець показав "те, що лишилося за кадром", відтворюючи моменти відеороликів відомих людей у смішному стилі. Пародія швидко стала вірусною, зібравши безліч коментарів від захоплених підписників, які оцінили гумор блогера.

Одне з перших відео у такому стилі набрало у тіктоці вражаючі 1,5 переглядів. На ньому хлопець уявив себе в одному купе зі співачкою Тіною Кароль, яка якраз показує свої заняття йогою. Це відео неможливо дивитися без сміху!

Далі була Надя Дорофєєва, яка танцювала на парковці, співаючи свій новий хіт.

І надзвичайно смішна "вечеря в Олі Полякової".