На эту тему пофантазировал украинский блогер Максим Старосвитский, создав немало забавных видео.

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В своем тиктоке парень показал "то, что осталось за кадром", воспроизводя моменты видеороликов известных людей в смешном стиле. Пародия быстро стала вирусной, собрав множество комментариев от восторженных подписчиков, которые оценили юмор блогера.

Одно из первых видео в таком стиле набрало в тиктоке впечатляющие 1,5 просмотров. На нем парень представил себя в одном купе с певицей Тиной Кароль, которая как раз показывает свои занятия йогой. Это видео невозможно смотреть без смеха!

Далее была Надя Дорофеева, которая танцевала на парковке, поющая свой новый хит.

И чрезвычайно смешной "ужин у Оли Поляковой".