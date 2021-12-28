Більше питань, ніж відповідей: дивні фото з мережі, які дуже складно пояснити
28 грудня 2021 , 20:03Читать новость на русском
Джерело:твітер neighbours_wifi
В інтернеті можна знайти вкрай дивний контент. Навіть коли здається, що ви вже бачили все, випадкова спільнота в соцмережах з легкістю може спантеличити та викликати безліч запитань.
Твітер-сторінка Pictures of the end саме така. Там зібрані чи не найбільш абсурдні фото з мережі, які навряд чи зможуть пояснити навіть їхні автори. Тож, якщо ви занудьгували і хочете розважитися чи відкрити для себе щось нове – вам сюди. Але обережно, дещо з побаченого й справді може шокувати.
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