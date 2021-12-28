Більше питань, ніж відповідей: дивні фото з мережі, які дуже складно пояснити

28 грудня 2021 , 20:03
Читать новость на русском

Джерело:

твітер neighbours_wifi

В інтернеті можна знайти вкрай дивний контент. Навіть коли здається, що ви вже бачили все, випадкова спільнота в соцмережах з легкістю може спантеличити та викликати безліч запитань.

Твітер-сторінка Pictures of the end саме така. Там зібрані чи не найбільш абсурдні фото з мережі, які навряд чи зможуть пояснити навіть їхні автори. Тож, якщо ви занудьгували і хочете розважитися чи відкрити для себе щось нове – вам сюди. Але обережно, дещо з побаченого й справді може шокувати. 

Це цікаво Інстаграм проти реальності: 12 разів, коли люди погано відредагували фото і осоромилися

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Курйозні новини з усього світу у програмі "Вєсті Глобалайз": дивіться відео

Автор: Софія Гусєва