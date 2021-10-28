Більше, ніж просто красиво: 10 людей, які вклали у татуювання глибокий сенс
Джерело:24 канал
Люди роблять собі татуювання з різних причин. Дехто просто для краси, а інші вкладають у малюнки на тілі особливий сенс та ідею.
Герої нашої добірки обрали другий варіант. Вони зробили татуювання на згадку про близьких людей та важливі події їхнього життя або ж показали у них власні цінності та переконання. Це настільки глибоко, що ми точно знаємо – ці люди не пошкодують про свої тату.
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"Бути собою. Нагадування, яке багато для мене означає"
Фото Reddit / tipz1o
"Важливі координати"
Фото з інстаграму tinytatsatx
"Тату-обручки"
Фото з інстаграму seankilleffer
"Улюблені слова моєї мами, написані її рукою"
Фото Reddit / viblical
"Нагадування про те, що потрібно любити себе"
Фото з інстаграму panta_choi
"Моя собака Бентлі, яка була кращою частиною мого життя"
Фото Reddit / lolidkimjustakitten
"Татуювання братів та сестер"
Фото з інстаграму tattoobabystuttgart
"Нарешті зробив татуювання, про яке завжди мріяв"
Фото Reddit / blakerjames
"Це кларнет, розроблений моїм батьком"
Фото Reddit / _BaleineBleue_
"Чоловік зробив татуювання останнього малюнку доньки перед її смертю"
Фото Reddit / ml-soham