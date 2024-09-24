"Картопляне вторгнення": соцмережі вибухнули мемами через білоруський Як-130 в Україні
24 вересня 2024, 18:01Читать новость на русском
Вдень 24 вересня український інфопростір збентежила інформація про ціль на кордоні Київської та Житомирської областей, яка перетнула державний кордон з території Білорусі. Згодом з'ясувалося, що ціллю виявився білоруський навчальний літак Як-130, який нібито залетів в Україну.
На щастя, реальної загрози вдалося уникнути. Але українці вже встигли створити на цю тему безліч мемів. Більше про це читайте у матеріалі Розваги 24.
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Меми про білоруський літак / Фото із соцмереж
Що відомо про білоруський літак
- Спершу у Повітряних силах ЗСУ заявили про ціль на кордоні Київської та Житомирської областей, через це на півночі України було оголошено повітряну тривогу.
- Українці обурилися тим, що білоруські військові нахабно порушили повітряний простір нашої країни, та закликали не забувати, що диктатор Олександр Лукашенко всебічно підтримує країну-терориста Росію у війні проти України.
- Зрештою, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не було. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода.