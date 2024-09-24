"Картопляне вторгнення": соцмережі вибухнули мемами через білоруський Як-130 в Україні

18:01

Вдень 24 вересня український інфопростір збентежила інформація про ціль на кордоні Київської та Житомирської областей, яка перетнула державний кордон з території Білорусі. Згодом з'ясувалося, що ціллю виявився білоруський навчальний літак Як-130, який нібито залетів в Україну.