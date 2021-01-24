Біблія XXI століття: у Німеччині адаптували Святе Письмо для покоління Z

Ще ніколи читання і розуміння Біблії не було таким простим. У Німеччині переписали простими словами Святе Письмо спеціально для зумерів. Біблія XXI століття – саме так називають цей переклад тексту ініціатори проєкту.

У Німеччині вийшла Біблія для зумерів, в якій жодне речення не перевищує 16 слів, а більш складні поняття, пояснюються на полях. Як повідомляє видання DW, Basis Bibel (Базова Біблія) – це переклад Біблії для 21 століття: ясна мова, короткі речення, змістовна структура, великі пояснення на полях.

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В епоху цифрових медіа поведінка при читанні докорінно змінилася. На думку авторів нової Біблії, молодь не спілкується інакше, як смс-ками, в чатах та месенджерах, тож при складанні "Базової Біблії" вчені орієнтувалися на узагальнений образ представників покоління Z.

Таким чином у Німеччині хочуть залучити молодь до вивчення основ релігії.

Коли учні побачили, що він йде по воді, вони закричали від страху: "Це привид". Але Ісус відразу їм сказав: "Не бійтеся! Це Я!",

– цитата з Базової Біблії.



Біблія XXI століття / Фото Unsplash

Видавці враховували сучасні тенденції, тож Базову Біблію, яку скоротили ще на 15 відсотків, має бути зручно читати на смартфоні та на планшеті – для цього розробили безкоштовний додаток. Є і друковане видання – воно містить 2 тис.сторінок, а версія з великим шрифтом на 3 тис. сторінок. Вартість такого примірника від 25 до 148 євро (від 860 до 5100 гривень), в залежності від видання.

Як з'явився на світ Син Божий? Марія і Йосип ще ніколи не спали один з одним. І тут з'ясувалося, що Марія чекає дитину. Йосип був засмучений, тому що він не знав ще, що ця дитина від Бога. Йосип був засмучений, але він не хотів зганьбити Марію і хотів розлучитися з нею,

– цитата з Базової Біблії.



Святе Письмо для покоління Z / Фото Unsplash

Варто додати, що підготовка Базової Біблії зайняла сім років, а до адаптації були залучені 45 ілюстраторів з Marvel.

Там, де в Біблії розповідається про бійню, зґвалтування, перелюб, ми намагалися не переборщувати з графічними зображеннями,

– уточнив директор видавництва Арт Айріс.