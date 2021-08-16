Багаті теж плачуть: найдорожчу модель Ferrari кинули під час розвантаження – епічне відео

У соціальних мережах набирає популярності відео, в якому найдорожчу модель серед усіх автомобілів компанії Ferrari кидають під час розвантаження. Це сталося саме тоді, коли машину доставили новому власнику.

Це трапилося у Бразилії. Розкішний спорткар Ferrari SF90 Stradale придбав виконавчий директор великої медичної компанії. Автомобіль оснастили багатьма додатковими опціями, тому він обійшовся у 1,5 мільйона доларів (понад 40 мільйонів гривень), хоча у базовій комплектації Ferrari SF90 Stradale коштує майже утричі дешевше.

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У мережі пишуть, що автомобіль вивантажували перед передачею клієнту. Його вже почали опускати на навантажувачі, коли з механізмом щось трапилося, і спорткар упав на землю.



Чи пошкодився автомобіль – невідомо. Але цілком ймовірно, що після такого епічного падіння постраждала підвіска спорткара.

Ferrari SF90 Stradale Ferrari SF90 Stradale – спортивний повнопривідний автомобіль, оснащений гібридною силовою установкою на базі 4-літрового двигуна V8 та ще 3-ма електричними двигунами. Їхня сумарна потужність – 1000 кінських сил. Максимальна швидкість Ferrari SF90 Stradale – 340 кілометрів на годину, а розгін від 0 до 100 кілометрів займає всього 2,5 секунди.

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