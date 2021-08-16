Это случилось в Бразилии. Роскошный спорткар Ferrari SF90 Stradale приобрел исполнительный директор крупной медицинской компании. Автомобиль оснастили многими дополнительными опциями, поэтому он обошелся в 1,5 миллиона долларов (более 40 миллионов гривен), хотя в базовой комплектации Ferrari SF90 Stradale стоит почти в три раза дешевле.

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В сети пишут, что автомобиль выгружали перед передачей клиенту. Его уже начали опускать на погрузчике, когда с механизмом что-то случилось, и спорткар упал на землю.



Повредился ли автомобиль – неизвестно. Но вполне вероятно, что после такого эпического падения пострадала подвеска спорткара.

Ferrari SF90 Stradale Ferrari SF90 Stradale – спортивный полноприводный автомобиль, оснащенный гибридной силовой установкой на базе 4-литрового двигателя V8 и еще 3-мя электрическими двигателями. Их суммарная мощность – 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость Ferrari SF90 Stradale – 340 километров в час, а разгон от 0 до 100 километров занимает всего 2,5 секунды.

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