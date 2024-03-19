Іменинниця мала просто приголомшливий вигляд. Вона одягнула неонові зелені окуляри, гетри та пачку, і танцювала під запальні хіти.

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Сам будинок для літніх людей був прикрашений неоновими кульками, миготливими вогнями та світловими паличками. На свято завітали сини жінки: Роберто та Джон.

Вони зробили більше, ніж просто виконали свій обов'язок, я вважаю, що персонал тут просто чудовий,

– сказав Джон.

Вечірка на честь 103-річчя / Фото St Philips Care/SWNS

Менеджерка будинку Емма Філліпс сказала: "Ми завжди плануємо особливі заходи на день народження наших підопічних. Команда неймовірно наполегливо працювала над цією вечіркою, адже не кожен день комусь виповнюється 103 роки".

Варто нагадати, що раніше в Італії 103-річна бабуся без водійських прав влаштувала вночі перегони. Поліція зупинила, ймовірно, найстарішу порушницю ПДР. Та пояснила, куди ж так поспішала.

Усі ми різні, а отже, відрізнятися повинні і наші розваги. Тож поки одні обирають спокійні прогулянки чи похід у кіно, ви можете сповна насолоджуватися азартом та отримувати королівські призи. З цим допоможе slotoking – передовий майданчик, де можна знайти головні гемблінг-новинки.