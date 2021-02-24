Азартні ігри у Книзі Гіннеса: ТОП-10 найцікавіших рекордів

Кожен з нас чув про Книгу рекордів Гіннеса, де зібрані дивовижні досягнення людей у різноманітних сферах життя. Не оминають експерти Гіннеса й світ казино та азартних ігор, адже він також переповнений цікавими рекордами.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot зібрали найкращі рекорди Гіннеса, що стосуються гемблінгу та гемблерів. Деякі з них по-справжньому вражають та викликають відверте захоплення.

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Найбільший виграш на гральному автоматі

У 2003 році невідомий програміст з Лос-Анджелеса виграв у казино готелю Excalibur у Лас-Вегасі 39 713 982 доларів (1,1 мільярда гривень). При цьому він витратив на автомати лише 100 доларів.

Найбільший виграш в онлайн-казино



Джон Хейвуд / Фото Mega Moolah

Найбільший у світі джекпот, зірваний в онлайн-казино, отримав британець Джон Хейвуд. У 2015 році він виграв 17 879 645 євро (605 мільйонів гривень) всього лиш за 25 хвилин після реєстрації на сайті.

Читайте докладніше Найбільший виграш за історію казино: неймовірний джекпот Джона Хейвуда

Найбільший турнір зі відеослотів

Найбільший турнір з ігрових автоматів відбувся 30 квітня 2016 року в Оберні, що у американському штаті Вашингтон. У змаганні, організованому казино Muckleshoot, взяли участь 3173 гравці.

Найбільший покерний онлайн-турнір



Онлайн-покер / Фото Towards Data Science

Інтернет-казино PokerStars у 2015 році провело наймасштабніший онлайн-турнір з покеру. У ньому грали 253 тисячі учасників.

Найдовша гра в покер

У 2010 році ірландець Філ Лаак потрапив до Книги рекордів за найдовшу гру в покер – він провів за столом 115 годин. Щоправда, учасникам дозволялося кожні півгодини робити 5-хвилинні перерви. У такому тривалому покерному марафоні Філу вдалося виграти 6766 доларів (майже 189 тисяч гривень).

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Найбільше відвіданих казино за добу

У 2007 році батько та син Джек і Джеремі Фрімени відвідали 69 казино за добу. У кожному з них вони грали у блекджек та зберігали 5-доларову фішку як доказ. У 2015 році їхній рекорд повторили інші американці – Кімо Ах Юн та Гері Мейєр.

Найбільша кількість ігрових столів за годину



Професійний гравець Бертан Гроспельє / Фото Poker Photo Archive

Француз Бертан Гроспельє у 2009 році одночасно зіграв 62 гри у покер за різними столами всього лише за годину. Для зарахування рекорду було необхідно, аби у результаті всіх цих ігор він залишився у плюсі.

Найстаріший круп'є

20 лютого 2015 року експерти Книги Гіннеса зареєстрували ім'я найстарішого круп'є у казино. Ним став Джоана Додд з казино Flamingo у Лас-Вегасі, якому на той час було 79 років та 36 днів.

Найбільше казино у світі

Казино The Venetian у Макао вважається найбільшим у світі. Воно займає площу 51 100 квадратних метрів. Казино пропонує своїм гравцям понад 3400 автоматів та 870 ігрових столів.

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Найдорожча фішка для казино

У 2013 році канадський ювелір Джеррі Леві створив гральну фішку з 22 грамів рожевого золота 916-ої проби. Її вартість оцінили в 450 тисяч доларів (12,5 мільйона гривень). Вона стала найдорожчою у світі фішкою для казино.

Якщо азартні рекорди надихнули вас на гру, завітайте дота випробуйте свою фортуну на ігрових автоматах. Головне пам'ятайте, що