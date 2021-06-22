Автори фільму по грі Borderlands показали, як виглядає робот Клептреп

Офіційно підтвердилося завершення зйомок стрічки за мотивами гри Borderlands. І в мережі автори проєкту поділилися новою фотографією робота Клептрепа.

Borderlands – це адаптація франшизи відеоігор, в якій розповідається про мисливців за головами, сміттярів, найманців і випадкових вбивць на підступній планеті Пандора. Щоб відзначити момент завершення зйомок фільму, творці екранізації гри поділилися фото, де показали кіноверсію робота Клептрепа.

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Одноколісний жовтий робот, який вважався талісманом серії Borderlands, представ на знімку перед шанувальниками з хлопавкою-нумератором. Кіноверсія Клептрепа має характерні деталі персонажа відеоігри: перевернуту трапецієподібну форму тіла, пару механічних рук з прикріпленими інструментами, схожими на кігті, синю круглу лінзу замість ока й одну шину.

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Режисер стрічки Елай Рот ("Таємниця будинку з годинником", "Хостел"), за сценарій відповідав Крейг Мейзін ("Чорнобиль"). Озвучить механічного героя актор Джек Блек ("Панда Кунг-Фу", "Джуманджі"). За словами авторів фільму, прем'єра має відбутися у 2022 році.

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