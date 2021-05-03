Автор "Хранителів" Алан Мур напише нові серії фентезі-романів

Алан Мур підписав контракт на видання нового циклу – "Довгий Лондон". Книги мають вийти у 2024 році.

Англійський письменник та автор коміксів Алан Мур відомий, перш за все, такими своїми роботами як "Хранителі", "V означає Вендетта", "З Пекла". Його визнано найкращим творцем коміксів в історії та одним з найзначніших британських письменників останніх п'ятдесяти років. А комікси Алана називають "зразком високого мистецтва".

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Нещодавно Алан Мур підписав угоду на випуск нового циклу фентезі-романів Long London. "Довгий Лондон" – це п'ятитомна серія епічних фентезійних романів, що описують белетризовану версію титульного міста. Творець "Хранителів" уклав контракт з британським видавництвом Bloomsbury. Книги планують видати у 2024 році. А у 2022 році вийде збірка оповідань Illuminations, яка теж входить у цей контракт.

Від творця "Хранителів" та інших класичних творів, цикл "Довгий Лондон" являє собою по істині складну історію оповитого тінню міста, який сповнений чарівництва і пам'яті, десь за межами "справжнього Лондона". Довгий Лондон – це серія про "іноді доступне позачасове тіньове місто". Це неймовірно винахідливий, атмосферний, міфічний світ вбивств, магії і божевілля. Це квінтет сюжетів, що охоплюють все 20-е століття, починаючи з приголомшеного контузією і розваленого Лондона 1949 року, і слідуючи за популяціями письменників, злочинців, художників і фокусників,

– йдеться в синопсисі до "Довгого Лондону".



Алан Мур / Фото deadline