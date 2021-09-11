Авто з фільму "Божевільний Макс: Дорога гніву" виставлені на аукціон: початкова вартість 1 долар

Аукціонна платформа Lloyds позиціює майбутній захід як "НАЙГРАНДІОЗНІШИЙ Аукціон автомобілів в історії Австралії". І хоча торги почнуться з 1 долара, ціни явно зростуть.

13 автомобілів з фільму "Божевільний Макс: Дорога гніву" виставили на торги на міжнародному аукціоні Lloyds. Тож якщо у вас є зайві гроші, ви можете придбати одну з цих екстравагантних автівок, та дивувати всіх навколо.

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Серед лотів є автомобілі підручних Несмертного Джо і культовий Ford Falcon XB, що належав Максу.



Ford Falcon XB / Фото Lloyds



MAN LKW 15, який в армії Джо виконував роль машини бойової моралі / Фото Lloyds



"Бойовий Ріг" (The War Rig) – Tatra T815 / Фото Lloyds



"Автомобіль Накса" – Nux Car – Chevrolet 5 Window Coupe / Фото Lloyds

Ці автомобілі пережили Апокаліпсис під час зйомок "Дороги люті". Підірвані, заряджені супер-турбонаддувом і під зав'язку набиті зброєю і бійцями, машини, що пережили кінець цивілізації, стали найбільшою знахідкою. Азотні, отруйні і злі провісники пекла, що знаменують надприродну здатність людини витягувати красу навіть з того, що призначене для смерті і руйнування. Мистецтво з сили. Простіше кажучи, автомобілі,

– йдеться в описі лотів.

Торги відбудуться у прямому ефірі 25 і 26 вересня 2021 року.

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