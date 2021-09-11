13 автомобилей из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" выставили на торги на международном аукционе Lloyds. Поэтому если у вас есть лишние деньги, вы можете приобрести один из этих экстравагантных автомобилей, и удивлять всех вокруг.

Это интересное Искусство быть свободным: история джокера – самой загадочной и противоречивой карты в колоде

Среди лотов есть автомобили подручных Несмертного Джо и культовый Ford Falcon XB, принадлежавший Максу.



Ford Falcon XB / Фото Lloyds



MAN LKW 15, который в армии Джо выполнял роль машины боевой морали / Фото Lloyds



"Боевой Рог" (The War Rig) – Tatra T815 / Фото Lloyds



"Автомобиль Накса" – Nux Car – Chevrolet 5 Window Coupe / Фото Lloyds

Эти автомобили пережили апокалипсис во время съемок "Дороги ярости". Взорванные, заряженные супер-турбонаддувом и под завязку набитые оружием и бойцами, машины, пережившие конец цивилизации, стали самой большой находкой. Азотные, ядовитые и злые предвестники ада, знаменующие сверхъестественную способность человека извлекать красоту даже из того, что предназначено для смерти и разрушения. Искусство из силы. Проще говоря, автомобили,

– говорится в описании лотов.

Торги состоятся в прямом эфире 25 и 26 сентября 2021 года.

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