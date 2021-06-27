В Австралії побудували найменший у світі мобільний нічний клуб: це рекорд – відео

Близнюки Гаррі та Євангелос Лабракіси з Австралії побудували найменший у світі нічний клуб –він потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Брати вирішили зробити це, коли зрозуміли, скільки вечірок у нічних клубах вони пропустили під час пандемії коронавірусу.

Гаррі, один із близнюків, працює діджеєм, тому до створення мобільного клубу брати підійшли зі знанням справи. Вони переробили старий садовий сарай і назвали його Doof Shed на честь популярного сленгового виразу, що означає танцювальну вечірку.

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Брати Лабракіси / Фото Guinness World Records

Мініатюрний клуб оснастили діджейською установкою Pionner, звуковою системою фокусування, інтелектуальним освітленням та димовою машиною. Усе це помістилося у приміщенні розміром 1,5 x 0,73 x 1,8 метра.

Найменший у світі нічний клуб: дивіться відео

За словами близнюків, у клубі можуть розміститися семеро людей. Вони влаштували лотерею для охочих зарезервувати Doof Shed для своїх танцювальних вечірок. Відвідувачі зможуть обирати, яке саме шоу вони хотіли б відвідати.