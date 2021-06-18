Рятувалися від повені: австралійські павуки оповили павутинням цілий регіон – вражаючі фото

Австралійський регіон Гіпсленд у штаті Вікторія постраждав від сильної повені. А після кількох дощових днів клопоту місцевим жителям додали ще й павуки. Вони сплели гігантське павутиння і покрили ним прибережні території озер, автошляхи, дерева та дорожні знаки.

Учені-арахнологи стверджують, що у цьому немає нічого дивного. Такі явища часто трапляються під час затяжних дощів та повеней, адже павуки, так само як люди, намагаються втекти від води.

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Павуки рятуються від води



Гігантське павутиння в Австралії / Фото Керолін Кросслі

Коли йдуть такі сильні дощі, ці тварини, які переважно живуть на землі, більше не можуть там залишатися. Вони роблять те ж саме, що намагаємося зробити ми, – вони переміщаються вище,

– розповів професор Сіднейського університету Дітер Хочулі.

Шовкові ниточки, які випускають павуки, чіпляються за рослини, і допомагають їм піднятися вище. Через сильні дощі і повінь, рятуватися довелося мільйонам павуків. Саме тому, спільними зусиллями вони створили цілі "простирадла" з павутини, які оповили регіон.





Павуки сплели величезне павутиння, рятуючись від води / Фото Керолін Кросслі

Муніципальна радниця Керолін Кросслі розповіла журналістам BBC, що вона спустилася до набережної озера, аби перевірити пошкодження, завдані повінню. Жінка була вражена побаченим: "Це не було страшно – це було красиво. Все було оповите цією прекрасною тонкою павутиною по всіх деревах і огорожах". Також пані Кросслі зазначила, що вона вже бачила подібне раніше, але в таких масштабах – ніколи.

Павутиння в Австралії: дивіться відео