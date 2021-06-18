Ученые-арахнологи утверждают, что в этом нет ничего удивительного. Такие явления часто случаются во время затяжных дождей и наводнений, ведь пауки, так же как люди, пытаются убежать от воды.

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Пауки спасаются от воды



Гигантская паутина в Автралии / Фото Кэролин Кроссли

Когда идут такие сильные дожди, эти животные, которые преимущественно живут на земле, больше не могут там оставаться. Они делают то же самое, что пытаемся сделать мы, – они перемещаются выше,

– рассказал профессор Сиднейского университета Дитер Хочули.

Шелковые нити, которые выпускают пауки, цепляются за растения, и помогают им подняться выше. Из-за сильных дождей и наводнение, спасаться пришлось миллионам пауков. Именно поэтому, совместными усилиями они создали целые "простыни" из паутины, которые окутали регион.





Пауки сплели огромную паутину, спасаясь от воды / Фото Кэролин Кроссли

Муниципальный советник Кэролин Кроссли рассказала журналистам BBC, что она спустилась к набережной озера, чтобы проверить повреждения, причиненные наводнением. Женщина была поражена увиденным: "Это не было страшно – это было красиво. Все было окутано этой прекрасной тонкой паутиной по всем деревьям и оградам". Также госпожа Кроссли отметила, что она уже видела подобное раньше, но в таких масштабах – никогда.

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