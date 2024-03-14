На аукціоні продали найдорожчу деталь Lego за майже 20 тисяч доларів: який вона має вигляд

На аукціоні продали легендарну деталь у Lego, яка була у маленькій старенькій коробці. Її особливість полягає у тому, що вона складається з 14-каратного золота.

З'ясувалося, що частинка конструктора була подарована магазину Goodwill у Пенсильванії. Спочатку вона коштувала лише 15 доларів.

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Маленьку маску Bionicle знайшли під час сортування мішка з коштовностями.

Ви б не подумали, що це щось незвичайне. Вона була в маленькій старенькій коробці з-під Lego,

– розповів віцепрезидент із питань електронної комерції та технологій Goodwill Чад Сміт.

Він зізнався, що не знав справжньої цінності деталі, поки люди не почали запитувати, чи можна її купити за 1000 доларів.

Чим особлива ця деталь

Працівники виявили, що це надзвичайно рідкісна маска "Канохі Хау". Lego створив лише 30 таких золотих масок.Goodwill виставила цю деталь на аукціон, і вона була продана за 18 100 доларів анонімному колекціонеру.

Золота маска тепер вважається найдорожчою з коли-небудь проданих деталей Lego, перехопивши титул у 14-каратної цеглини з чистого золота 2 на 4, яка була продана за 15 000 доларів.



Деталь Lego продали на аукціоні / Фото shopgoodwill.com

Раніше на аукціоні продали сценарій "Зоряних війн", який Гаррісон Форд залишив у лондонській квартирі. Його вартість оцінили у 10 795 фунтів стерлінгів.