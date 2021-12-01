З атмосферою фільмів жахів: 15 сюрреалістичних фото, які можуть вас налякати
Джерело:Reddit
У фільмах жахів режисери іноді створюють занадто моторошну картинку, що у результаті виходить зовсім неправдоподібною. Але що б ви сказали, якби побачили щось схоже у реальному житті?
Звичайно, це може бути просто збігом обставин, але вигляд дитячого майданчика у тумані або закинутої будівлі посеред ночі навряд чи викличе позитивні емоції. Скоріше навпаки – звідти захочеться швидше втекти.
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"Подвір'я у Лондоні"
Фото Reddit / ThiccBeans__69
"Ескалатор веде у чорну пустоту"
Фото Reddit / jfe235
"Відчуваю запах металу та плісняви"
Фото Reddit / 1kingtorulethem
"Бібліотеку у моєму місті ремонтують, тому вони використовують старий продуктовий магазин, щоб зберігати книги"
Фото Reddit / pooshins
"Моя подруга працює в салоні для бінго, і вона надіслала мені це"
Фото Reddit / snecko
"Фото, яке я зробив однієї тихої ночі"
Фото Reddit / Maxsposure
"Думаю, що знайшов цікавий вхід"
Фото Reddit / xtra-big-frog
"Небо зламалося"
Фото Reddit / emshlaf
"Місто-привид Колманскоп в Намібії"
Фото Reddit / James_Sunder11
"Через туман цей ярмарок виглядає моторошно"
Фото Reddit / Docju
"Ви чекаєте на потяг"
Фото Reddit / daysofyore444
"Це портал"
Фото Reddit / Aukrust
"Там було багато дітей, які гралися та каталися на гірках, але їх ледве можна було роздивитися через густий туман. Лунали лише кроки та сміх"
Фото Reddit / Annoyniket
"Пекло"
Фото Reddit / DejectedSoul
"Лісові пожежі в Орегоні створюють доволі апокаліптичний вигляд"
Фото Reddit / RavenRosie