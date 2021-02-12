Аналітики підрахували, скільки людей бачили своїх колег голими під час відеодзвінків: результати

Протягом останнього року величезна кількість компаній почали працювати віддалено, а більшість робочих зустрічей вони проводять за допомогою відеоконференцій у Zoom чи інших програмах. Схоже, що працівники не завжди встигають підготуватися до таких дзвінків і часто потрапляють у курйозні ситуації.

Аналітики компанії Behavox провели дослідження та підрахували, скільки людей під час відеоконференцій заставали своїх співробітників у неналежному вигляді. Всього вони опитали 3 тисячі респондентів. Виявилося, що у такі ситуації потрапляли доволі багато людей.

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Результати опитування показали, що:

19% опитаних бачили співробітників у неналежному для робочої зустрічі одязі;

9% людей спостерігали за колегами, яким бракувало якогось одягу;

6% людей бачили своїх співробітників абсолютно голими.

Респонденти розповідали не лише про ті випадки, коли вони бачили колег без одягу, а й про інші курйозні чи просто "неробочі" ситуації:

19% людей розповіли, що під час їхніх робочих відеодзвінків, розмову слухали сторонні люди;

16% респондентів бачили як їхні колеги вживали алкоголь;

14% опитаних заставали співробітників за курінням;

9% бачили у будинках колег непристойні, расистські чи образливі предмети;

4% респондентів бачили неодягнених людей на фоні своїх колег;

2% людей бачили як співробітники вживають наркотики.

Дослідження показало, що більше, ніж половина опитаних ставали свідками неналежної поведінки. Дехто з них розповідав, що їхніх співробітників навіть звільняли за подібні ситуації.

Таким чином аналітики хотіли привернути увагу до подекуди безвідповідального ставлення віддалених працівників до роботи. Це пов'язано з тим, що вони не відчувають контролю та нагляду керівників і колег, коли працюють вдома.