Аналітики підрахували, скільки людей бачили своїх колег голими під час відеодзвінків: результати

Джерело:ZD Net
Протягом останнього року величезна кількість компаній почали працювати віддалено, а більшість робочих зустрічей вони проводять за допомогою відеоконференцій у Zoom чи інших програмах. Схоже, що працівники не завжди встигають підготуватися до таких дзвінків і часто потрапляють у курйозні ситуації.
Аналітики компанії Behavox провели дослідження та підрахували, скільки людей під час відеоконференцій заставали своїх співробітників у неналежному вигляді. Всього вони опитали 3 тисячі респондентів. Виявилося, що у такі ситуації потрапляли доволі багато людей.
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Результати опитування показали, що:
Респонденти розповідали не лише про ті випадки, коли вони бачили колег без одягу, а й про інші курйозні чи просто "неробочі" ситуації:
Дослідження показало, що більше, ніж половина опитаних ставали свідками неналежної поведінки. Дехто з них розповідав, що їхніх співробітників навіть звільняли за подібні ситуації.Таким чином аналітики хотіли привернути увагу до подекуди безвідповідального ставлення віддалених працівників до роботи. Це пов'язано з тим, що вони не відчувають контролю та нагляду керівників і колег, коли працюють вдома.