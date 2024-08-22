19-річний юнак з американського штату Каліфорнія побив світовий рекорд, катаючись на велосипеді. Щоправда, інформацію про офіційно зареєстрований результат ще не підтвердили представники Книги рекордів Гіннеса.

Відомо, що хлопець проїхав майже 200 метрів, виконуючи трюк.

Цікаво Британець на лижах зістрибнув зі скелі в Гімалаях і побив світовий рекорд

Мешканець Санта-Крус Брок Джонсон сказав, що вирішив побити рекорд, коли дізнався, що він складав лише 79 метрів.

Я зв'язався з Книгою рекордів Гіннесса, і вони сказали, що попередній рекорд складає лише 79 метрів. Здебільшого, коли я їду на велосипедну прогулянку, я виконую трюк для серфінгу на велосипеді й майже кожного разу долаю 80 метрів,

– сказав Джонсон.

Довідка. Велосипедний серфінг передбачає їзду в положенні стоячи з однією ногою на кермі, а іншою на сидінні велосипеда.

Першочергова мета Джонсона складала 100 метрів. Однак в підсумку він подвоїв свою мету і проїхав 200 метрів. Джонсон сказав, що докази його спроби зараз подаються до Книги рекордів Гіннесса для офіційної сертифікації.

Американець неофіційно побив світовий рекорд у серфінгу на велосипеді: дивіться відео

Інші учасники Santa Cruz Maniacs сказали, що не були здивовані досягненням Джонсона, оскільки він добре відомий своїми навичками серфінгу на велосипеді та, як відомо, виконує цей трюк у набагато ризикованіших умовах.