Подружжя стверджувало, що виграло мільйон доларів на квитку вартістю 50 доларів у Флоридській лотереї 500X the Cash.

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Вперто доводили, що є переможцями

Подружжя віднесли квиток у три магазини, щоб отримати приз, але всі казали їм що квиток не сканується. Тож 1 березня вони пішли прямо до офісу лотереї Флориди в Пенсаколі. Офіційні особи лотереї негайно позначили його як "програшний", оскільки на квитку були помітні потертості, вони також підписали офіційні форми, визнаючи, що можуть бути правові наслідки, якщо квиток підроблений.

Однак дружина не здавалася і телефонувала до Флоридської лотереї. Парі призначили зустріч в офісі представників лотереї. Але на місці їх вже чекала поліція. З'ясувалося, що квиток, який вони намагалися подати в лотерею Флориди, нібито був двома квитками, "грубо" склеєними разом.

Ендерс і Джонс були звільнені з в'язниці 19 квітня під заставу в розмірі 20 000 і 17 500 доларів відповідно, і обидва мають постати перед судом 10 травня.

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