Супруги утверждали, что выиграли миллион долларов на билете стоимостью 50 долларов во Флоридской лотерее 500X the Cash.

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Упорно доказывали, что являются победителями

Супруги отнесли билет в три магазина, чтобы получить приз, но все говорили им что билет не сканируется. Поэтому 1 марта они пошли прямо в офис лотереи Флориды в Пенсаколе. Официальные лица лотереи немедленно обозначили его как "проигрышный", поскольку на билете были заметны потертости, они также подписали официальные формы, признавая, что могут быть правовые последствия, если билет поддельный.

Однако жена не сдавалась и звонила во Флоридскую лотерею. Паре назначили встречу в офисе представителей лотереи. Но на месте их уже ждала полиция. Выяснилось, что билет, который они пытались подать в лотерею Флориды, якобы был двумя билетами, "грубо" склеенными вместе.

Эндерс и Джонс были освобождены из тюрьмы 19 апреля под залог в размере 20 000 и 17 500 долларов соответственно, и оба должны предстать перед судом 10 мая.

Ранее мы писали, что в одном из казино Австралии произошел технический сбой. Из-за этого автомат ошибочно выплатил игрокам миллионов долларов наличными. Как следствие – австралийское казино ошибочно выплатило 3,2 миллиона долларов игрокам.