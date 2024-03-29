Американка виграла джекпот завдяки бажанню з'їсти крекерів

Жінка зі штату Меріленд зізналася, що змогла зірвати куш у лотерею завдяки простому бажанню з'їсти крекерів. Свою фантастичну історію виграшу вона розповіла представникам лотереї.

За її словами, вона просто зупинилася в одному з магазинів, аби купити крекерів.

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Вона не змогла знайти потрібне печиво, тому попросила допомоги у менеджера. Поки чекала його менеджера, її погляд впав на віртуальну лотерею Racetrax. Жінка зробила ставку в Superfecta Box на те, що 8, 9, 10 і 12 коней перетнуть фінішну пряму в перших чотирьох місцях.

Менеджер підтвердив, що в магазині немає потрібних їй крекерів, тому вона поклала свій білет на Racetrax і вийшла з магазину.

Жінка навіть не сподівалася виграти

Щасливиця розповіла, що пізніше перевірила квиток, але не думала, що він виграшний. Коли вона надіслала фото білета своєму синові, вони обидва були приголомшені. Жінка виграла 30 тисяч доларів.

Раніше ми писали про чоловіка з Балтимора, який вирішив вперше у житті випробувати удачу у лотереї. Він купив білет прямої ставки в розмірі 1 долар для гри Мерілендської лотереї і зірвав куш.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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