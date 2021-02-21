Американка створила найбільший малюнок у світі: якого він розміру – фото

Художниця із США на ім'я Даймонд Віппер-Янг потрапила до Книги рекордів Гіннеса як людина, що самостійно намалювала найбільший малюнок у світі. На його створення вона витратила 63 години.

Малюнок на білому тлі займає площу 604,5 квадратних метрів. Для його створення 24-річна художниця, яка за сумісництвом є викладачкою мистецтва, використовувала лише чорні маркери. Дівчина працювала над ним протягом 5 днів, роблячи перерви лише на сон та їжу.

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Даймон Віппер-Янг мала на меті зобразити у своєму малюнку поєднання стихій води, землі та повітря. Тому там можна помітити і підводний світ, і зелені насадження поміж міських будинків, і повітряні кулі, що літають у небі між хмар.



Малюнок Даймонд Віппер-Янг, який визнали найбільшим у світі / Фото CNN

Я справді вірю, що творчість є у кожному з нас, і метою цього малюнку було надихнути людей знайти свій власний творчий імпульс,

– розповіла художниця.

Своїм досягненням Даймонд перевершила попередній рекорд італійського художника FRA!. У 2020 році він створив малюнок площею 566 квадратних метрів.



24-річна художниця Даймонд Віппер-Янг / Фото CNN

Художниця створила свою роботу у Центрі Манделла в Інституті Франкліна у Філадельфії. Вона стала частиною інсталяції "Crayola IDEAworks: Виставка творчості".



Crayola IDEAworks: Виставка творчості / Фото CNN