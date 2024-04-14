Американка придбала лотерейний білет на виграні гроші: чи пощастило їй вдруге
Джерело:UPI
Американка з міста Мідленда виграла 100 доларів у швидкій лотереї. 20 доларів з цього призу вона одразу використала для купівлі нової лотереї.
Для неї це стало вдалим рішенням, адже вона виграла приз у 300 000 доларів.
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Жінка сказала, що після першого виграшу у лотерею вирішила купити ще 2 квитки.
Я вийшла до своєї машини, щоб відкрити їх і я була здивована,
– розповідає щасливиця.
Вона повернулась назад, щоб скористатися сканером магазину. Продавець запитав її, скільки вона виграла, і жінка відповіла: "Ви не зможете мені заплатити".
І це так, адже жінка зірвала в лотерею Max Money 300 000 доларів. Більшу частину своїх призових грошей вона відкладе на пенсію.
Раніше чоловік з Меріленду помилився номерами у лотерею, але саме ця випадковість допомогла йому виграти. Чоловік планує витратити виграні гроші на заощадження та відпустку.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
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