Офіційний дилер монет GovMint вже охрестив цю знахідку "Великим Кентуккійським скарбом". Там підрахували, що її вартість може сягати "шестизначної суми".

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Монети вже перевірили на справжність

Ця знахідка також може дати "нове уявлення" про минулу епоху, зазначили у Independent. Компанія Numismatic Guaranty, що спеціалізується на сертифікації монет, перевірила долари і підтвердила, що вони – справжні. Там наголосили, що важливість цієї знахідки "неможливо переоцінити".

Приголомшлива кількість у понад 700 золотих доларів є віртуальною "капсулою часу" карбування монет часів Громадянської війни,

– підкреслив Джефф Гаррет, представник компанії.

Цікаві факти

Серед знайденого є монети із серій Gold Indians та Gold Libertys різного номіналу.

При цьому, 20-доларові монети Gold Libertys 1863 року випуску можуть коштувати мільйони.

А монети Gold Liberty Double Eagles цього ж року вважають вкрай рідкісними у будь-яких номіналах.

Схожий випадок у Каліфорнії

Раніше американська родина з Каліфорнії знайшла у підвалі будинку покійного тестя близько мільйона пенні. Той спеціально скуповував за життя мідні моменти, адже вірив, що їхня вартість точно зросте. Втім, місцеві банки не захотіли обміняти цей скарб на готівку. Мовляв, у них просто немає місця у сховищі. Колекціонери радять сім'ї не продавати знахідку. "Їхня цінність – в унікальності, – пояснили вони.