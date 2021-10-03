Американець знайшов під капотом своєї машини 70 кілограмів горіхів: їх заховала білка

Білл Фішер з американського штату Північна Дакота виявив під капотом свого пікапа цілий склад волоських горіхів. Автівку вподобала білка, і вирішила облаштувати там своє сховище запасів на зиму.

Ця знахідка не стала для чоловіка несподіванкою. Річ у тім, що, починаючи з 2013 року, щоразу, коли горіхове дерево його сусіда дає врожай, Chevrolet Avalanche Білла Фішера перетворюється у білчине сховище. За цей час він вже встиг звикнути до рудої "квартирантки", і ставиться до цієї ситуації з гумором.

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Білл переконаний, що білка обрала його автівку через легкість доступу. До того ж під капотом Chevrolet Avalanche, ймовірно, достатньо місця, щоб забезпечити їй ситу зиму.

У мене є інші машини, які також стоять поблизу, але вона завжди обирає пікап. Я навіть спеціально паркувався якомога далі від дерева, але вона все одно знаходить Avalanche, і ховає горіхи там,

– поділився чоловік.



Білка облаштувала сховище горіхів у Chevrolet Avalanche / Фото з фейсбуку Білла Фішера

Проте цей раз був не таким як інші – білці вдалося встановити рекорд. За 4 дні, коли Білл вирушив у робочу поїздку, а пікап залишився стояти на вулиці, вона наносила туди тисячі горіхів – 70 кілограмів запасів.



Чоловік дістав з автівки 70 кілограмів горіхів / Фото з фейсбуку Білла Фішера

За словами чоловіка, якщо раніше під час прибирання машини він заповнював горіхами щонайбільше 5 20-літрових відер, то зараз їх знадобилося аж 7. Аби дістати все, йому довелося навіть зняти крила автомобіля. Попри це, він продовжує знаходити горіхи й в інших місцях.



Дістати усі горіхи та повністю прибрати машину майже неможливо / Фото з фейсбуку Білла Фішера

Як і в попередні рази, Білл оголосив, що безкоштовно роздасть горіхи усім охочим. А ті, які ніхто не забере, "на превеликий жаль білки", доведеться викинути.

Білка наносила під капот пікапа 70 кілограмів горіхів: дивіться відео

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