Эта находка не стала для мужчины неожиданностью. Дело в том, что, начиная с 2013 года, каждый раз, когда ореховое дерево его соседа дает урожай, Chevrolet Avalanche Билла Фишера превращается в белкино хранилище. За это время он уже успел привыкнуть к рыжей "квартирантке", и относится к этой ситуации с юмором.

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Билл убежден, что белка выбрала его автомобиль из-за легкости доступа. К тому же под капотом Chevrolet Avalanche, вероятно, достаточно места, чтобы обеспечить ей сытую зиму.

У меня есть другие машины, которые тоже стоят вблизи, но она всегда выбирает пикап. Я даже специально парковался подальше от дерева, но она все равно находит Avalanche, и прячет орехи там,

– поделился мужчина.



Белка обустроила хранилище орехов в Chevrolet Avalanche / Фото из фейсбука Билла Фишера

Однако этот раз был не таким, как другие – белке удалось установить рекорд. За 4 дня, когда Билл отправился в рабочую поездку, а пикап остался стоять на улице, она наносила туда тысячи орехов – 70 килограммов запасов.



Мужчина достал из машины 70 килограммов орехов / Фото из фейсбука Билла Фішера

По словам мужчины, если раньше во время уборки машины он заполнял орехами максимум 5 20-литровых ведер, то сейчас их понадобилось 7. Чтобы достать все, ему даже пришлось снять крылья автомобиля. Несмотря на это, он продолжает находить орехи и в других местах.



Достать все орехи и полностью убрать в машине почти невозможно / Фото из фейсбука Билла Фишера

Как и в предыдущие разы, Билл объявил, что бесплатно раздаст орехи всем желающим. А те, которые никто не заберет, "к большому сожалению белки", придется выбросить.

Белка наносила под капот пикапа 70 килограммов орехов: смотрите видео

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