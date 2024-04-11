Американець випадково придбав ідентичні лотерейні білети: чи отримав він подвійний приз

Чоловік у США помилково придбав декілька ідентичних квитків для розіграшу Powerball. Цікаво, що він до останнього не розумів, що це для нього означає.

Як розповів щасливчик, він не врахував, що його деякі його квитки мають однакові набори номерів.

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Коли він пришов до магазину, аби перевірити квитки, то почув, що у тому самому магазині продали 2 виграшні квитки на 1 мільйон доларів. За його словами, після цього він зрозумів, що має дублікати.

Чоловік сказав, що був шокований, коли відсканувавши квиток, виявив, що він збігався з першими п'ятьма номерами розіграшу, це означало, що він отримав приз в 1 мільйон доларів. Щасливчик одразу ж зателефонував дружині.

Ми плакали. Через 20 хвилин після цього, коли я поклав квиток, я повернувся до інших білетів. Це було карколомно. Я й гадки не мав, що подвоїв джекпот,

– сказав він.

Зрештою, сума призу подвоїлася і тепер чоловік та дружина мають аж 2 мільйони доларів. Пара заявила, що планує інвестувати свій виграш.

Раніше чоловік з Меріленду помилився номерами у лотерею, але саме ця випадковість допомогла йому виграти. Чоловік планує витратити виграні гроші на заощадження та відпустку.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)